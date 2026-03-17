ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın katılımıyla her bayram öncesi yapılan bayramlaşma töreni bu bayramda da gerçekleştirildi. ALKÜ Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Hüseyin Er, dekanlar, MYO müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı. Yoğun katılımın olduğu tören sonunda Rektör Türkdoğan ve ALKÜ yönetimi tüm personel ile tek tek bayramlaştı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Programda konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı müstesna zamanlar olduğunu ifade etti. Maddi ve manevi huzurun paylaşıldıkça büyüdüğünü ifade eden Rektör Türkdoğan, özellikle son yıllarda Türkiye’nin etrafında yaşanan gelişmelerin aile hayatı ve dayanışmanın değerini daha da artırdığını söyledi. Rektör Türkdoğan “Bu nedenle birlikte olmanın ve aynı değerler etrafında kenetlenmenin kıymetinin daha iyi anlaşıldığın hep birlikte görüyoruz.” dedi. ALKÜ’nün ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünün artmasında üniversite mensuplarının büyük emeği bulunduğunu dile getiren Türkdoğan, yürütülen projelerden öğrencilerin temsil ettiği çalışmalara kadar her başarıda akademik ve idari personelin katkısı olduğunu vurguladı. Üniversitenin medyada yer alan her haberinde ve tanıtım faaliyetinde ALKÜ ailesinin ortak emeğinin bulunduğunu ifade eden Türkdoğan, tüm personele teşekkür etti. Bayramlaşma programlarının bu emeği ve dayanışmayı dile getirmek için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Türkdoğan, üniversite çalışanlarının ailelerine de selamlarını ileterek fedakârlıkları için teşekkür etti. Konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Türkdoğan, “Ramazan Bayramı’nın tüm ALKÜ ailesine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN