ALKÜ sosyal sorumluluk projeleri ile topluma fayda sağlayacak girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde “Öğrencilerimize Bir İftar da Sizden” kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin ALKÜDEV’e yaptığı bağışlar, Ramazan ayı boyunca üniversite yerleşkesindeki yemekhanede her akşam binlerce öğrenciye ücretsiz yemek olarak verildi. İftar programlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, aynı zamanda ALKÜ’de Ramazan ayının bereketi de en güzel şekilde yaşanmış oldu. Öte yandan bazı öğrenci toplulukları da topluluklarıyla birlikte iftar programlarına katıldılar.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bu anların ALKÜ’de en güzel şekilde yaşandığına dikkat çekti. ALKÜ’de eğitim gören öğrencilerin Ramazan ayını daha huzurlu ve bereketli geçirmelerine katkı sunmak amacıyla “Öğrencilerimize Bir İftar da Sizden” kampanyasını başlattıklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, “Hayırsever iş insanlarımızın ve bağışçılarımızın destekleriyle binlerce öğrencimiz iftar sofralarında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan iftar sofralarının öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirdi. Öğrencilerimize en iyi desteği sunmak adına bunun gibi anlamlı programlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. ‘Öğrencilerimize Bir İftar da Sizden’ kampanyası sayesinde öğrencilerimiz ile hayırseverlerimiz arasında da güçlü bir bağ oluştu. Bu güzel dayanışmaya katkı saylayan hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.