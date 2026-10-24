Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'nın da aralarında bulunduğu 4 ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon düzenledi. Aksu, Kaş, Manavgat ve Alanya'da gerçekleştirilen aramalarda toplam 408 kilogram kıyılmış tütünün yanı sıra yüzlerce elektronik sigara ve binlerce makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ALANYA, Antalya genelinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretine yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonun adreslerinden biri oldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alanya ile birlikte Aksu, Kaş ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik aramalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 408 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak tütün mamulüne el konuldu.

ALANYA'DA DA KAÇAK TÜTÜNE GEÇİT VERİLMEDİ

Antalya, Alanya, Kaş ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya'nın da aralarında bulunduğu 4 ilçede şüphelilere ait araç, koli ve işletmelerde aramalar yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde piyasaya yasa dışı yollarla sürüldüğü değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi.

408 KİLOGRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Alanya, Aksu, Kaş ve Manavgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin miktarı dikkat çekti.

Jandarma ekiplerinin aramalarında;

408 kilogram kıyılmış tütün,

32 kilogram nargile tütünü,

203 elektronik sigara,

216 elektronik sigara likiti,

6 bin 40 doldurulmuş makaron,

83 paket ısıtılmış tütün,

575 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı kişi veya kişilerin belirlenmesine yönelik adli süreç başlatıldı.

ALANYA'DAKİ OPERASYONUN AYRINTILARI ARAŞTIRILIYOR

Dört ilçeyi kapsayan operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin toplam miktarları açıklanırken, Alanya'da tek başına ne kadar kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildiğine ilişkin ayrı bir bilgi paylaşılmadı.

Operasyon kapsamında kaç kişi hakkında işlem yapıldığına ilişkin de ayrıntılı açıklama yapılmadı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alanya ve çevresinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Dört ilçede gerçekleştirilen son operasyonla ilgili adli tahkikat devam ediyor.