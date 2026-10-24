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Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği uyuşturucu maddelerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaş'ta gerçekleştirilen operasyon, Antalya genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların son örneklerinden biri oldu.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 22 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde ayrıntılı arama gerçekleştirdi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheliyi takibe aldı.

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin çalışmasında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmesi dikkat çekti.

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