Antalya Havalimanı’nda Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye’ye havayoluyla giriş yapan iki kişinin bagajlarında toplam 18 kilo 921 gram likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon 955 bin lira olduğunu açıkladı.

İKİ YOLCUNUN VALİZLERİ KONTROL EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Eylül'de yapılan açıklamaya göre operasyon, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Riskli değerlendirilen iki yolcunun beraberindeki iki şut altı valiz ayrıntılı kontrole alındı.

Aramalarda ilk olarak pet şişelerin içerisinde 6 kilo 572 gram ağırlığında madde bulundu. Renk, koku ve görünüm özellikleri nedeniyle söz konusu maddenin likit metamfetamin olduğu değerlendirildi.

UYUŞTURUCU KIYAFET VE EŞYALARA EMDİRİLMİŞ

Kontroller genişletildiğinde farklı bir yöntem daha ortaya çıkarıldı. Valizlerde bulunan çeşitli kıyafet ve eşyalara sıvı halde uyuşturucu emdirildiği değerlendirildi. Bu malzemelerin daralı ağırlığının 12 kilo 350 gram olduğu bildirildi.

Böylece operasyonda tespit edilen likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddenin toplam miktarı 18 kilo 921 grama ulaştı. Bakanlığın hesabına göre maddelerin piyasa değeri 70 milyon 955 bin lira seviyesinde.

SORUŞTURMA ANTALYA'DA SÜRÜYOR

Olayla bağlantılı iki kişi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kimlikleri ve uyuşturucunun Türkiye'ye hangi ülkeden getirildiğine ilişkin resmi açıklamada ayrıntı paylaşılmadı.

HAVALİMANLARINDA RİSK ANALİZİYLE KONTROL

Antalya operasyonu, havalimanlarında yolcu ve bagajlar üzerinden uyuşturucu taşınmasına karşı yürütülen kontrollerin son örneklerinden biri oldu. Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza birimlerinin risk analizi ve hedefleme yöntemlerinin yanı sıra X-Ray sistemleri ve narkotik dedektör köpeklerden yararlandığını bildiriyor.

Bakanlığın 2026 yılı başında açıkladığı verilere göre Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında düzenlenen operasyonlarda 225,5 kilogram metamfetamin dahil çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonlardaki maddelerin toplam piyasa değerinin 1 milyar 697 milyon liraya ulaştığı açıklanmıştı.

Antalya'daki operasyondan yalnızca günler önce Esenboğa Havalimanı'nda yapılan üç ayrı çalışmada da toplam 31 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Bu yakalamalardan birinde 17 kilo 600 gram metamfetaminin 36 parça kıyafete emdirilmiş halde bulunduğu açıklanmıştı.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerine karşı gümrük sahalarındaki denetim ve operasyonların sürdürüleceğini bildirdi.