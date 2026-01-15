Antalya’da jandarmanın aylar süren takibi sonrası düzenlenen operasyonda yüzlerce ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

6 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ

Antalya’da silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda düzenlenen operasyonda tam 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen silah sayısının, bireysel kullanımın çok ötesinde olması dikkat çekti.

KEPEZ MERKEZLİ OPERASYON

Operasyonun, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir şüphelileri adım adım izledi. Yetkililer, bu tür organizasyonların yalnızca yasa dışı silah ticaretine değil, aynı zamanda ileride işlenebilecek ağır suçlara da zemin hazırladığına dikkat çekiyor.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu yürüten tüm birimlere teşekkür etti. Yerlikaya, silah kaçakçılığıyla mücadelenin yalnızca suçla değil, toplum güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı