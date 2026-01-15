Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. 13 kişinin gözaltına alındığı çalışmada, eski milli voleybolcu Derya Çayırgan da listede yer aldı.

YENİ DALGA OPERASYON

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen son operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

MİLLİ SPORCU DA LİSTEDE

Gözaltına alınan isimler arasında eski milli voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çayırgan’ın geçmişte A Milli Voleybol Takımı formasını giydiği ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele ettiği biliniyor.

DİĞER ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCU TİCARETİ İDDİASIYLA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise uyuşturucu madde satışı ve temini iddiasıyla işlem gördüğü öğrenildi. Emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve yeni gözaltıların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Yetkililerden yapılan ilk değerlendirmelerde, dosyanın henüz tamamlanmadığı ve elde edilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü aktarıldı. Kamuoyunda tanınan isimlerin dosyada yer alması nedeniyle soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor. Kaynak: Sabah Bağlantı: https://www.sabah.com.tr

