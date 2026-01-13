Antalya’da binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren banka promosyon sürecinde yeni bir kriz yaşanıyor. Nakit promosyon yerine sunulan faizsiz kredi uygulaması, yoğun talep nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

NAKİT YERİNE FAİZSİZ KREDİ MODELİ

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan 3 yıllık promosyon anlaşması kapsamında, sağlık çalışanlarına doğrudan nakit ödeme yapılmadı. Bunun yerine, faizsiz kredi modeli hayata geçirildi.

Anlaşma kapsamında çalışanlara 90 bin TL promosyon ve 10 bin TL para puan yerine şu kredi seçenekleri sunuldu:

6 ay vadeli 550 bin TL faizsiz kredi

faizsiz kredi 12 ay vadeli 350 bin TL faizsiz kredi

faizsiz kredi 24 ay vadeli 200 bin TL faizsiz kredi

YOĞUN BAŞVURU KRİZİ GETİRDİ

Faizsiz kredi imkânı, Antalya genelindeki sağlık çalışanları tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bankaya yapılan başvuruların artmasıyla birlikte sistemde aksaklık yaşandı.

Sağlık çalışanlarına iletilen bilgilendirme mesajında, başvuruların yoğunluğu nedeniyle kredi kullandırımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, teknik ve operasyonel sorunun giderilmesinin ardından kredi sisteminin yeniden açılacağını ifade ediyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BEKLEMEDE

Promosyon beklentisini nakit ödeme yönünde sürdüren sağlık çalışanları, kredi uygulamasının askıya alınmasıyla birlikte belirsizlik yaşıyor. Sürecin nasıl devam edeceği ve kredi sisteminin ne zaman yeniden aktif hale getirileceği önümüzdeki günlerde netleşecek.