Genel Merkezi ve yapılanmasıyla Alanya’dan dünyaya açılan bir medya köprüsü kuran Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Ankara’daki etkinliğini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen stratejik ziyarette, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığındaki heyet hazır bulundu. Zirveye Başkan Dim’in yanı sıra, KGK Genel Başkan Vekili İsmail Bayazit ve Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu da katılarak medya dünyasını temsil etti.

SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI KONUŞULDU

Samimi ancak bir o kadar da resmi bir atmosferde geçen toplantının ana gündem maddesi, hızla değişen iletişim dünyası ve basın sektörünün karşı karşıya olduğu riskler ile fırsatlar oldu. Alanya’dan ulusal ve küresel ölçeğe uzanan gazetecilik faaliyetlerinin de yansıdığı görüşmede, heyet ve Bakan Yardımcısı Sağlam, sektörün geleceği adına atılması gereken adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

BAKAN YARDIMCISI SAĞLAM’DAN "VERİMLİ ZİRVE" VURGUSU

Ziyaretin ardından görüşmenin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, KGK heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Sağlam, yapılan görüşmenin basın ve iletişim alanındaki çalışmalar açısından son derece verimli geçtiğinin altını çizdi. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Sağlam, nazik ziyaretleri için Başkan Mehmet Ali Dim ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, KGK’nın yürüttüğü çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.