Alanya’da 23 Eylül 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. AEDAŞ’ın duyurulan çalışma programına göre kesintiler iki ayrı bölgede saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Çalışmaların planlandığı sürede tamamlanması halinde Akçatı ve Uğurlu çevresinde elektrik 15.00’te, Şıhlar bölgesinde ise 16.00’da yeniden verilecek.

AKÇATI VE UĞURLU'DA 6 SAATLİK KESİNTİ

Bakım çalışması kapsamında Merkez Akçatı, Akçatı Mahallesi, Merkez Uğurlu ile Uğurlu Mahallesi Dibektaş Sokak’ta enerji kesintisi yaşanacak. Bu bölgelerde çalışma saat 09.00’da başlayacak ve programın planlandığı şekilde ilerlemesi halinde saat 15.00’te sona erecek. Bakım çalışmaları, elektrik dağıtım şebekesindeki mevcut altyapının güvenli ve düzenli biçimde işletilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen planlı uygulamalar arasında yer alıyor.

ŞIHLAR'DA YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Şıhlar bölgesindeki kesintinin nedeni ise yatırım çalışması olarak açıklandı. Merkez Şıhlar Karakise, Merkez Şıhlar Merkez, Şıhlar Mahallesi Musturlu Sokak ve Yenialiler Sokak’ın çalışma nedeniyle kesintiden etkilenmesi bekleniyor. Bu bölgedeki kesinti 09.00-16.00 saatleri arasında planlandı. Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek enerji akışının geçici olarak durdurulması öngörülüyor.

PLANLI KESİNTİLER NASIL İŞLİYOR?

Elektrik dağıtım sisteminde planlı kesintiler; bakım, yenileme, şebeke güçlendirme veya yeni yatırım çalışmalarının güvenli şekilde yapılabilmesi için uygulanıyor. Enerjinin kesilmesi, ekiplerin elektrik hatları ve bağlantı noktalarında güvenli çalışma yapabilmesine imkân sağlıyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından gerekli kontroller gerçekleştiriliyor ve uygun koşullar oluştuğunda hatta yeniden enerji veriliyor. Bu nedenle duyurulan bitiş saatleri çalışma programını ifade ederken, sahadaki koşullara bağlı olarak enerji verme saatinde değişiklik yaşanabiliyor.

VATANDAŞLARIN ÖNLEM ALMASI ÖNERİLİYOR

Kesinti kapsamındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle elektrikle çalışan cihazlar konusunda önceden tedbir alması önem taşıyor. Bilgisayar, televizyon ve benzeri hassas elektronik cihazların kesinti öncesinde güvenli biçimde kapatılması, elektrik geri geldiğinde oluşabilecek ani gerilim değişimlerine karşı koruma sağlayabilir. Buzdolabı ve derin dondurucu gibi cihazların kapaklarının mümkün olduğunca kapalı tutulması da kesinti süresince içerideki sıcaklığın korunmasına yardımcı olabilir.

İŞLETMELER İÇİN DE PLANLAMA ÖNEMLİ

Elektrik kesintileri yalnızca konutları değil, çalışma alanındaki esnaf ve işletmeleri de etkileyebiliyor. İnternet bağlantısı, ödeme sistemleri, soğutucular, üretim ekipmanları ve elektrikli iş makineleri kullanan işletmeler açısından kesinti saatlerinin önceden bilinmesi günlük çalışma planının buna göre düzenlenmesini kolaylaştırıyor. Elektrikle çalışan tıbbi veya özel destek cihazlarına ihtiyaç duyan kişilerin de kesinti başlamadan önce alternatif enerji seçeneklerini değerlendirmesi önem taşıyor.

ALANYA'DA PLANLI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alanya’da elektrik şebekesine yönelik bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında farklı günlerde farklı mahallelerde planlı kesintiler uygulanabiliyor. Son günlerde Kızlarpınarı, Saray, Beldibi ve Mahmutlar gibi bölgeler için de bakım veya yatırım kaynaklı kesinti programları duyurulmuştu. Bu uygulamalar, geniş bir yerleşim alanına sahip Alanya’da enerji altyapısının bakımının yapılması ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçasını oluşturuyor.

GÜNCEL KESİNTİ BİLGİLERİ TAKİP EDİLMELİ

23 Eylül programına göre Akçatı ve Uğurlu’da elektriğin saat 15.00, Şıhlar’da ise saat 16.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor. Ancak saha çalışmalarının erken tamamlanması veya teknik nedenlerle uzaması durumunda programda değişiklik olabileceğinden, kesintiden etkilenecek vatandaşların güncel dağıtım şirketi duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Plansız bir arıza ile planlı çalışma arasındaki farkın belirlenmesi açısından da güncel kesinti kayıtlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.