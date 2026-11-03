Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, uzun süredir aranan bir hükümlünün izini sürdü. Yapılan fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin (37) Kadıpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

KADIPAŞA MAHALLESİ'NDE OPERASYON

Hükümlünün bulunduğu adresi tespit eden polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında yakalanan M.B., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

19 YIL 8 AYLIK CEZASI İÇİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesine sevk edilen M.B., İnfaz Hakimliği işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasıyla birlikte, hakkında verilen cezanın infaz süreci başlatıldı.