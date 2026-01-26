Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Antalya için yaptığı ‘sarı kod’lu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Uyarıda, yağışların çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, metrekareye 51 ile 75 kilogram, yer yer 100 kilograma kadar yağış düşebileceği, rüzgâr hızının ise saatte 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtilmişti.

Fırtına nedeniyle Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin konteyner sundurması, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta hasar meydana geldi.

Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi’nde dere taşması sonucu su seviyesi yaklaşık 40 santimetreye yükseldi. Yakın bölgede bulunan Sarısu Mahallesi’nde bazı araçlar su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı.

DOLU VE HORTUM SERALARA ZARAR VERDİ

Döşemealtı ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde hortum meydana geldi. Finike’de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergâhına ilerledi.

BALKON KORKULUKLARI VE GÜNEŞ PANELLERİ DEVRİLDİ

Yeni Elmalı Yolu üzerindeki Saklısu Mahallesi’nde seralara zarar veren hortum, çevredeki apartmanlarda da hasara yol açtı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı binaların balkon korkulukları ile balkonlarda bulunan eşyalar zarar gördü. Bir dairenin ağır hasar aldığı, aynı binadaki güneş panellerinin devrildiği öğrenildi. Park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

HORTUM, ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinde başlayarak Yenice mevkisine doğru ilerledi. Hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.