Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazası iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan kazada, otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Özay C. yönetimindeki 07 CJB 174 plakalı otomobil ile Rukiye Ş. idaresindeki 07 JEP 388 plakalı elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDULAR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan üç tekerlekli bisiklette bulunan sürücü Rukiye Ş. ile yolcu konumundaki Fatma H. yaralandı.

Kazada özellikle bisiklet sürücüsü Rukiye Ş.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Diğer yaralı Fatma H.'nin sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Rukiye Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İki kişinin yaralandığı kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.