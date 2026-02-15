Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yürüttüğü incelemelerde usulsüz emeklilikler tek tek iptal ediliyor. Hatalı işlemlerde maaşlar kesiliyor, ödenen paralar faiziyle geri isteniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen “sahte sigortalılık” denetimleri hız kesmeden sürüyor. Özellikle Bağ-Kur yerine SSK üzerinden daha erken emekli olmak için yapılan usulsüz işlemler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde uygunsuzluk tespit edilenlerin emeklilikleri iptal ediliyor, bağlanan aylıklar durduruluyor.

2016 sonrası emeklilik işlemlerinde şüpheli görülen dosyalar tek tek inceleniyor. Denetimlerde özellikle “naylon şirketler” üzerinden yatırılan primler ve gerçeğe aykırı sigortalı bildirimleri dikkat çekiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Denetim kapsamında usulsüzlük şüphesi bulunan kişilere önce tebligat gönderiliyor. Yazıda belirtilen SGK ilçe müdürlüğüne 3 iş günü içinde savunma verilmesi isteniyor. Savunma sonrası yapılan değerlendirmede emekliliğin iptaline karar verilirse, ilk aşamada maaş kesiliyor.

Eğer hata kurumdan kaynaklanıyorsa geriye dönük 5 yıl faizsiz tahsilat uygulanıyor. Ancak usulsüzlük vatandaştan kaynaklanıyorsa, geriye dönük 10 yıla kadar faiziyle geri ödeme talep ediliyor. Ayrıca iş yeri sahipleri ve sigortalı gösterilen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor.

“YÜZ BİNLERCE EMEKLİLİK İPTAL EDİLDİ”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kurumun uzun süredir bu denetimleri yaptığını belirterek bugüne kadar yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıkladı. Erdursun, bazı kişilerin SSK’dan daha kolay emekli olabilmek için işyeri ortağı olduğu halde başka bir işyerinde sigortalı gösterildiğini, ancak bunun tespit edilmesi halinde emekliliğin iptal edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Aydın’da “Joker Çetesi” olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda yüzlerce emeklilik dosyası iptal edilmişti.

Bu denetimler özellikle prim gününü doldurmak için son yıllarda yapılan ani sigorta girişlerini de kapsıyor. İnsanlar emekliliğe bir adım kala risk almaya çalışıyor ama sonrasında çok daha ağır bir tabloyla karşılaşıyor.

Birçok kişi için emekli maaşı ev kirası ya da mutfak gideri demek. Maaş kesildiğinde sadece bir ödeme durmuyor; evdeki dengeler de bozuluyor. O yüzden “nasıl olsa kimse fark etmez” düşüncesi artık pek işlemiyor…

Kurum yetkilileri, sahte sigortalılık şüphesi bulunan kişilerin mutlaka resmi kayıtlarını kontrol etmesi ve savunma sürecini ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.