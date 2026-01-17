Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gündeme gelen C plaka düzenlemesi, kentte servis taşımacılığı yapan esnafı ayağa kaldırdı. Meclis gündeminde yer almamasına rağmen son dakika önergesi ile sunulan teklif, belediye binası önünde protestoya neden oldu.

1200 C PLAKA İÇİN 10 YILLIK KİRALAMA PLANI

Edinilen bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi 1200 adet C plakayı 10 yıllığına, aylık 8 bin TL bedelle kiraya vermeyi planlıyor. İhale yöntemiyle yapılması öngörülen düzenlemenin meclis gündeminde önceden yer almaması, servisçi esnafı arasında tepkiye yol açtı.

SERVİS ŞOFÖRLERİ BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Kararı meclis toplantısı sırasında öğrenen çok sayıda servis şoförü, Antalya Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı. Araçlarını yol kenarlarına park eden esnaf, düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

ESNAF: MEVCUT DENGE BOZULUR

Servisçi esnafı, yeni C plakaların piyasaya sürülmesinin mevcut çalışma düzenini olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Özellikle halihazırda yüksek maliyetlerle ayakta kalmaya çalışan şoförler, bu adımın gelir kaybına yol açacağını ifade ediyor.

GÖZLER BELEDİYE YÖNETİMİNDE

Protestonun ardından gözler Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimine çevrildi. Esnaf, düzenlemeye ilişkin açık ve net bir açıklama yapılmasını beklerken, teklifin geri çekilip çekilmeyeceği ya da revize edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.