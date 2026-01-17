Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Antalya’da yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir arsa satışı duyurusu yaptı. Alanya ve Kemer ilçelerinde yer alan konut imarlı arsalar, farklı büyüklük ve muhammen bedellerle satışa sunulacak. Arsaların satışı İller Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ALANYA’DA SATIŞA ÇIKACAK TOKİ ARSALARI

TOKİ’nin Alanya’daki arsa satışları, Demirtaş ve İncekum mahallelerinde yoğunlaşıyor. Demirtaş’ta 4 bin 400 metrekareyi aşan geniş bir konut gelişim alanı öne çıkarken, İncekum’da farklı büyüklüklerde birden fazla konut imarlı parsel bulunuyor.

Alanya’daki arsaların muhammen bedelleri 6 milyon 250 bin TL’den başlayıp 51 milyon 900 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bölgenin son yıllarda artan konut talebi ve turizm hareketliliği, bu arsaları yatırım açısından daha da dikkat çekici hale getiriyor.

KEMER ÇAMYUVA’DA KONUT İMARLI ARSALAR

Kemer ilçesine bağlı Çamyuva mahallesinde de çok sayıda konut imarlı arsa satışa çıkarılacak. 540 metrekare ile 780 metrekare arasında değişen parseller, özellikle villa tipi projeler için uygun nitelikler taşıyor.

Çamyuva’daki arsaların muhammen bedelleri 8 milyon 450 bin TL’den başlayarak 12 milyon 275 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bölgenin turizm odaklı yapısı ve düşük yoğunluklu konut dokusu, bu arsaları proje geliştirmek isteyen yatırımcılar için öne çıkarıyor.

ALANYA VE KEMER’DE YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

Antalya’nın hem turizm hem de konut açısından güçlü ilçelerinde yer alan bu arsalar, uzun vadeli yatırım düşünenler kadar, yeni konut projeleri geliştirmeyi planlayan firmalar için de önemli fırsatlar sunuyor. TOKİ tarafından yapılacak satışlara ilişkin ihale tarihi, başvuru şartları ve ödeme planının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.