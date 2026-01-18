AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Gökhan Deniz, endemik ve nesli tehlike altındaki bir bitkiyi iyi niyetle dahi koparmanın 699 bin 245 TL, habitatın tahrip edilmesinin ise 3 milyon 496 bin 768 TL idari para cezası olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Deniz, özellikle yabancı uyruklu kişilerin bitki ya da hayvan toplarken görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine haber verilmesini belirterek, “Bilimsel çalışma yapan akademisyenler bile bakanlık izinleri olmadan doğadan tek bir örnek alamaz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı" dedi.

AÜ Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Gökhan Deniz, Türkiye'nin floristik açıdan bir açık hava müzesi olduğunu, bu zenginliğin korunmasının yalnızca bilim insanlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

YASA DIŞI YOLLAR YURT DIŞINA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Türkiye'de yaklaşık 10 bin bitki türü bulunduğunu, bunların yaklaşık 3 bininin endemik olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz, bazı türlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığını söyledi. Arazi çalışmalarında özellikle yabancı uyruklu kişilerin bitki ya da hayvan toplarken görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine haber verilmesini isteyen Prof. Dr. Deniz, “Bilimsel çalışma yapan akademisyenler bile bakanlık izinleri olmadan doğadan tek bir örnek alamaz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı" diye konuştu.

BÜYÜK CEZALAR VERİLİYOR

Yürürlükteki mevzuata göre, 2026 yılı verilerine göre nesli tehlike altında olan bir bitki ya da hayvan türünü tahrip eden veya zarar verenlere 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığını belirten Prof. Dr. Deniz, “Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmıyor" dedi. Habitatın tahrip edilmesi, izinsiz faaliyet ya da yapılaşma durumunda cezanın 3 milyon 496 bin 768 TL'ye kadar çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz, “Doğaya zarar vermeden, doku kültürü gibi yöntemlerle üretim yapılabilir ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Ancak biyokaçakçılığa kesinlikle geçit yok" diye konuştu.