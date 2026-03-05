Türkiye’de son dönemde artan ekonomik kriz, finansman maliyetleri ve üretim giderleri birçok firmayı zorlarken, gıda sektöründen bir köklü marka daha zor bir sürece girdi. Karaman merkezli Modern Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında iflas davası açıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.



Hürriyet gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, iflas davasının açıldığı bilgisi Karaman İcra Dairesi’nin yayımladığı ilan ile ortaya çıktı.



KARAMAN SANAYİSİNİN ÖNEMLİ ÜRETİCİLERİNDENDİ



Modern Çikolata’nın temeli 1986 yılında Abdullah Tayyar tarafından atıldı. İlk olarak Karsa Bisküvi adıyla üretime başlayan firma, 20 kişilik ekiple faaliyetlerine başladı.



Karaman’ın sanayi ve üretim merkezi olarak büyümesinde rol oynayan şirket, zamanla kapasitesini artırarak Türkiye’nin önemli gıda üreticilerinden biri haline geldi.



ÜLKER İLE 15 YIL SÜREN ORTAKLIK



Şirket, 1999 yılında Türkiye’nin en bilinen gıda markalarından biri olan Ülker ile ortaklık kurdu. Yaklaşık 15 yıl süren bu ortaklık, firmanın üretim kapasitesini ve pazar payını büyüten önemli adımlardan biri oldu.



2014 yılında ortaklık sona erdi. Hisselerin devrinin ardından Karsa Bisküvi yeniden yapılanmaya giderek Modern Çikolata markasıyla yeni fabrika yatırımı gerçekleştirdi.



KONKORDATO SÜRECİNDEN İFLAS DAVASINA



Şirket geçtiğimiz yıl konkordato sürecine girmişti. O dönem yapılan açıklamada yaşanan tablo şu sözlerle ifade edilmişti:



“Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşulları şirketimizi de olumsuz etkiledi.”

Karaman İcra Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yayımladığı ilanla birlikte şirket hakkında iflas davası açıldığı bilgisi ortaya çıktı.

3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM



Modern Çikolata’nın üretim tesisleri ve bağlı operasyonlarında yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlandığı biliniyor. İflas sürecinin nasıl ilerleyeceği ve şirketin faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği ise yargı sürecinin ardından netleşecek.

