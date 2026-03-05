Forbes’in 81 ili kapsayan analizinde Türkiye’de yaşam koşullarının en zor olduğu şehirler belli oldu. 94 farklı kriterin incelendiği araştırmada zirvedeki şehir dikkat çekti.

Türkiye’de artan enflasyon, geçim sıkıntısı ve iş olanaklarının sınırlı olması birçok şehirde yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’nin 81 ilini kapsayan geniş bir araştırma yaparak yaşam kalitesinin en düşük olduğu şehirleri belirledi. Araştırmada şehirler; ekonomik gelişmişlik, istihdam imkânları, güvenlik, eğitim altyapısı, sağlık hizmetleri, kültürel olanaklar ve girişimcilik potansiyeli gibi toplam 94 farklı ölçüte göre değerlendirildi.

ZİRVEDE MUŞ VAR

Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de yaşam koşullarının en zor olduğu şehirlerin başında Muş yer aldı. Ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması, sanayi yatırımlarının düşük seviyede kalması ve genç nüfusa yeterli iş imkânı sağlanamaması bu sonucu etkileyen temel faktörler arasında gösterildi. Muş’un ardından Şırnak ve Hakkari gelirken, özellikle ulaşım imkanlarının sınırlı olması, altyapı eksikleri ve ekonomik fırsatların azlığı bu şehirlerin sıralamadaki yerini belirledi.

TÜRKİYE’DE YAŞAMIN EN ZOR OLDUĞU 10 ŞEHİR

Forbes tarafından hazırlanan araştırmaya göre Türkiye’de yaşam koşullarının en zor olduğu 10 şehir şu şekilde sıralandı: 1. Muş

2. Şırnak

3. Hakkari

4. Siirt

5. Bitlis

6. Ağrı

7. Iğdır

8. Ardahan

9. Yozgat

10. Van Listede ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerin yer alması dikkat çekti.

ANTALYA LİSTEDE VAR MI?

Araştırmada açıklanan en zor yaşam koşullarına sahip 10 şehir arasında Antalya yer almadı. Turizm, hizmet sektörü ve gelişmiş şehir altyapısı Antalya’nın yaşam kalitesi açısından üst sıralarda yer almasına katkı sağlıyor. Ancak uzmanlar, büyük şehirlerde kira fiyatlarının artması, yaşam maliyetlerinin yükselmesi ve nüfus yoğunluğu gibi sorunların da giderek daha fazla hissedildiğine dikkat çekiyor. Alanya ve Antalya gibi turizm merkezlerinde özellikle konut fiyatları ve günlük yaşam giderleri, yerel halk için son yıllarda önemli bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

94 FARKLI KRİTER İNCELENDİ

Forbes’in hazırladığı araştırmada yalnızca ekonomik veriler değil; şehirlerin güvenliği, eğitim seviyesi, sağlık hizmetleri, sosyal yaşam olanakları, ulaşım altyapısı ve kültürel faaliyetleri de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Uzmanlara göre bu tür araştırmalar, şehirlerin gelişim alanlarını ortaya koyması açısından önemli bir yol haritası sunuyor. Aynı zamanda yerel yönetimler için de kalkınma politikalarının belirlenmesinde önemli bir veri kaynağı olarak görülüyor.