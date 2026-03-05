Antalya’da kıskançlık tartışması sonrası yaşanan cinayet davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Sanık Abdullah Poyraz ise mahkemede “Beni aldattı” diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Antalya’da eş cinayeti davası ile ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Muratpaşa ilçesinde 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz’ın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklu sanık Abdullah Poyraz, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

OLAY MURATPAŞA’DA MEYDANA GELDİ

İddianameye göre olay, 27 Kasım 2024 tarihinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Abdullah Poyraz’ın polis merkezine giderek eşiyle tartıştığını ve tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya’da eş cinayeti davası kapsamında yapılan incelemelerin ardından Poyraz’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZIN FERYADI YÜREKLERİ BURKTU

Olayın ardından eve gelen çiftin küçük kızının annesine ulaşamayınca kapıda gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre küçük kızın, “Annemi bir kere gösterin” diyerek feryat ettiği belirtildi.

Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen çocuk daha sonra ambulansa alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

ÇANTAYA DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir detay da yer aldı. İddianamede, sanık Abdullah Poyraz’ın eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf ettiği bilgisine yer verildi.

Dosyada yer alan bu detay, davanın en çok konuşulan noktalarından biri oldu.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı ayrıca sanığın ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: “BEN MAĞDURUM”

Sanık Abdullah Poyraz ise mahkemede yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“Ben olayda gerçekten mağdurum. Kendisi beni aldattı. Eve dostunu aldı. Olaydan sonra karakola gidip teslim oldum. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.”

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.