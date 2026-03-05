81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tamamlandı. Hak sahipleri şimdi “TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?” sorusuna yanıt arıyor. İlk teslimlerin deprem bölgesinde başlaması planlanıyor.

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler artık teslim tarihine çevrildi. Özellikle TOKİ sosyal konut teslim tarihi ve anahtarların ne zaman verileceği sorusu, hak sahipleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) planlamasına göre, konutların teslim süreci etap etap ilerleyecek. Öncelik ise depremden etkilenen bölgelerdeki projelere verilecek.

İLK TESLİMLER DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK

TOKİ’nin hazırladığı takvime göre ilk konut teslimlerinin 2026 yılı içinde deprem bölgesinde yapılması hedefleniyor. Bu bölgelerdeki inşaatların daha hızlı tamamlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü ifade ediliyor.

Yetkililer, deprem sonrası barınma ihtiyacının öncelikli olması nedeniyle projelerin önemli bölümünün bu illerde hızlandırıldığını belirtiyor.

DİĞER İLLERDE TESLİM HEDEFİ 2027

Deprem bölgesi dışında kalan şehirlerde ise TOKİ konut teslimlerinin 2027 yılından itibaren başlaması öngörülüyor. Projelerin tamamlanmasına bağlı olarak anahtar teslimlerinin etap etap yapılacağı belirtiliyor.

Bu süreçte inşaat ilerleme durumuna göre teslim tarihleri illere ve projelere göre farklılık gösterebiliyor.

81 İLİ KAPSAYAN DEV SOSYAL KONUT PROJESİ

“Yüzyılın Projesi” olarak duyurulan sosyal konut hamlesi, Türkiye’nin 81 ilinde yüz binlerce aileyi ev sahibi yapmayı hedefliyor. Proje kapsamında özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olması amaçlanıyor.

Uzun vadeli taksit imkânı ve düşük peşinat seçenekleri nedeniyle TOKİ sosyal konut projeleri büyük ilgi görüyor.

KURA SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLİYOR?

TOKİ konut kura çekimleri, kurumun resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlarla duyuruluyor. Hak sahipleri sonuçları aynı zamanda e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden de takip edebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETLERİ GERİ İADE EDİLİYOR

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL başvuru ücreti geri ödeniyor. Bu ödemeler TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapılıyor.

İade sürecinin, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 5 iş günü ile 1 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

TAKSİTLER SÖZLEŞME SONRASI BAŞLIYOR

TOKİ konutlarında hak kazanan vatandaşlar için ödeme süreci sözleşme imzalanmasının ardından başlıyor. Hak sahipleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.

Konut fiyatları, ödeme planı ve taksit tutarları ise projeye ve konut tipine göre değişiklik gösterebiliyor.

Birçok vatandaş için bu projeler, artan kira fiyatları karşısında ev sahibi olmanın tek yolu gibi görülüyor. Özellikle büyük şehirlerde kiraların hızla yükselmesi, TOKİ sosyal konut projelerine olan ilgiyi daha da artırmış durumda.