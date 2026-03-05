Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör spor kulübü Küçükada Spor, 25 Şubat'ta Aspire Akademi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan turnuva, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırılar nedeniyle iptal edildi.

HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU

İran'ın da Basra Körfezi'nde yer alan ABD'nin askeri üsleri ve bu ülkelerin dünyaca ünlü şehirlerine yönelik füze ve dron saldırıları sonrası bölgede hava trafiği durduruldu.

31 KİŞİLİK KAFİLE MAHSUR KALDI

Küçükada Spor Kulübü'nün 31 kişilik kafilesi de hava sahasının kapanması nedeniyle Katar'da mahsur kaldı. Aspire Akademi’nin tesislerinde kalarak antrenmanlarını sürdüren kafileyi Katar Başkonsolosu Derya Dal da ziyaret ederek yakından ilgilendi. Endişeli bekleyişlerini sürdüren aileler, çocuklarının mümkün olan en kısa sürede Türkiye’ye dönmesini talep etti.

'BİZİMLE İLGİLENİYORLAR'

Katar'dan çocukların ailelerine seslenen kafile sorumlusu Mustafa Gökçe, "Çocuklarımız çok iyi. Güvendeler. Antrenmanlarını yapmaya devam ediyorlar. Ailelerin içi ferah olsun. Biraz önce Doha Büyükelçimiz Sayın Mustafa Göksu beni aradı. Dün de zaten Başkonsolos Derya Dal ziyaretimize gelmişti. Kendileriyle görüştük. Devletimiz var olsun, hiçbir sıkıntımız yok. Katarlı yetkililer de ciddi anlamda bizimle ilgileniyorlar. Tek isteğimiz; birbirlerini özleyen aileler ile çocukların birbirlerine kavuşması" diye konuştu.