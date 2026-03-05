Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir basın açıklaması yayımladı. Sipahioğlu, kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşitlik ve özgürlük mücadelesini selamladığını ifade ederken, Cumhuriyet kazanımlarının önemine dikkat çekti.

​"DÜNYADA HER ŞEY KADININ ESERİDİR"

​Açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Sipahioğlu, Türk kadınının toplumdaki yerinin Cumhuriyet ile güçlendiğini vurguladı. Sipahioğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok kazanım, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaktadır," dedi.

​ŞİDDET VE EŞİTSİZLİĞE KARŞI KARARLILIK MESAJI

​Günümüzde kadınların hâlâ şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Sipahioğlu, şu ifadeleri kullandı:

​"Kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın cinayetlerinin vicdanları yaraladığı bir ortamda, sadece anmak değil; somut adımlar atmak, hukukun üstünlüğünü tesis etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak zorundayız."

​"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

​ADD olarak laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye hedefi doğrultusunda kadın haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Sipahioğlu, kadınların güvenli bir yaşam sürmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek tüm dünya kadınlarının gününü kutladı.

​

