Yoğun yağış sonrası Eynif ve Gembos ovalarında su altında kalan Antalya-Konya yolu trafiğe kapandı. Sürücülerin merak ettiği Demirkapı Tüneli hakkında İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen’den net açıklama geldi.

Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı kısaltan yeni Antalya-Konya yolu, son günlerde yaşanan yoğun yağışların ardından Eynif ve Gembos ovalarında su altında kaldı. Yaklaşık 10 gündür trafiğe kapalı olan yol nedeniyle sürücüler alternatif güzergâhları araştırmaya başladı.

Bölgede en çok merak edilen konulardan biri de Demirkapı Tüneli açık mı? sorusu oldu. İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu.

DEMİRKAPI TÜNELİ ŞU ANDA KAPALI

Başkan Sekmen, Antalya Körfez Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede Demirkapı Tüneli’nin şu anda kapalı olduğunu açıkladı. Tünel üzerinden İbradı’ya ulaşımın mümkün olmadığını belirten Sekmen, sürücülerin bu güzergâha yönelmemesi gerektiğini söyledi.

Sekmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Demirkapı Tüneli şu anda kapalı bulunuyor. Servis yolunu kullanmak isteyenler de kullanamaz, orası da kapatıldı. İlçemize ulaşım sadece Manavgat-Akseki yolu üzerinden sağlanıyor. Beyşehir, Konya ve Seydişehir yönüne gitmek isteyen sürücüler de bu yolu kullanmak zorunda.”

Bölgede yaşayan vatandaşlar da sürücülere uyarıda bulunuyor. Tünele giderek geri dönmek zorunda kalan araçlar nedeniyle zaman kaybı yaşandığı ifade ediliyor.

ANTALYA-KONYA YOLU SULAR ALTINDA

Yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılan Antalya-Konya yolu, özellikle Eynif ve Gembos ovalarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgedeki su seviyesinin düşmemesi nedeniyle yolun kısa sürede açılması zor görünüyor.

Bölgedeki çiftçiler ve sürücüler ise durumun her kış benzer şekilde yaşandığını söylüyor. Özellikle kış aylarında suyun yükseldiği bu alanların ulaşım için risk oluşturduğu dile getiriliyor.

Bu noktada akla gelen soru ise şu: Yol neden tam da bu bölgeden geçirildi? İşte tartışma biraz da burada büyüyor.

1988 HARİTASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yolun sular altında kalmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 1988 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretmen el kitabındaki bir harita, Eynif ve Gembos ovalarının kış aylarında suyla dolan alanlar olduğunu gösteriyor.

Haritadaki aralıklı çizimler, bölgenin “kışın su tutan, yazın suyu bırakan alan” olarak işaretlendiğini ortaya koyuyor.

Bölge sakinlerinden Bayram Ali Adıgüzel de geçmişte yaşanan durumu şöyle anlatıyor:

“Eskiler bilir, Gembos ovası nisan sonuna kadar su altında kalırdı. Biz yörükler yaylalara yamaçlardan göçerdik.”

Yani aslında bölgenin karakteri çok da yeni değil. Bilen biliyor… Ama bazen o bilgiler pek dikkate alınmıyor.

“GEÇMİŞİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANILMADI”

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Serkan Gedik, güzergâhın geçmişte de suyla ilişkilendirilen bir alan olduğunu söyledi.

Gedik’e göre Osmanlı dönemine ait haritalarda bu bölge “göl” olarak geçiyor.

“Geçmişin tecrübelerinden faydalanılmadı. Osmanlı haritalarında bu araziler göl olarak geçiyor. 2008 sonrası yapılan etüt çalışmalarında bizden bilgi istendi, verdik. Ancak yol İbradı’nın en verimli arazilerinden geçirildi ve bugün Eynif’te kapanmış durumda.”

Şimdi gözler yeniden suyun çekileceği tarihe çevrildi. Bölge halkı ve sürücüler Antalya-Konya yolunun ne zaman açılacağını merak ediyor.

Ancak yerel kaynaklara göre yolun tamamen açılması için su seviyesinin düşmesi gerekiyor. Bu nedenle bazı değerlendirmelerde Nisan ayına kadar sorun yaşanabileceği ifade ediliyor.

Şimdilik tek seçenek… Manavgat-Akseki yolu.