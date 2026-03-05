Okulların ara tatili, Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya’nın aynı döneme gelmesi Antalya ve Alanya turizminde sezonu erken başlattı. Bazı otellerde 6 gecelik tatil fiyatı 430 bin TL’ye kadar çıktı.

Antalya ve Alanya turizminde bayram hareketliliği daha mart ayının başında hissedilmeye başladı. Okullarda 16-20 Mart tarihleri arasındaki ara tatilin hemen ardından gelen Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya takviminin aynı döneme denk gelmesi turizm sektöründe erken sezon etkisi yarattı.

Bu takvim birleşmesi yerli turist için yaklaşık 9 günlük tatil fırsatı oluşturdu. Normalde Nisan ortasında tam kapasite çalışmaya başlayan birçok resort otel, artan rezervasyonlar nedeniyle kapılarını mart başında açma kararı aldı.

BELEK’TE TATİL FİYATLARI 436 BİN TL’YE KADAR ÇIKTI

Başta Antalya merkez olmak üzere Kundu, Belek, Kadriye, Alanya, Manavgat ve Kemer bölgelerinde rezervasyonların hız kazandığı belirtiliyor. Özellikle Belek’te bazı lüks otellerde fiyatlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

3 gece 4 günlük çift kişilik konaklama fiyatı üst segment tesislerde 218 bin TL’ye kadar çıkarken, ortalama fiyatların 70-100 bin TL bandında olduğu görülüyor. 6 gece 7 günlük konaklama paketlerinde ise rakamın 436 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade ediliyor.

Bazı tesisler talebi artırmak için “1 gece ücretsiz” gibi kampanyalar da başlattı.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 90’A ULAŞTI

Turizm temsilcileri, erken rezervasyon hareketliliği nedeniyle birçok otelin iç pazara ayrılan kontenjanında doluluk oranlarının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtiyor.

Kış sezonunda izne gönderilen personelin de yeniden göreve çağrıldığı öğrenildi. Otellerde yalnızca mutfak ve oda hizmetlerinde değil, bahçe düzenlemeleri ve dekorasyon çalışmalarında da yoğun hazırlık yapılıyor.

SEKTÖR: “TATİLLER CAN SUYU OLACAK”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, mart ayında oluşan tatil takviminin turizm sektörü için önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

Çek, “Ara tatil, Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya’nın aynı döneme denk gelmesi sezon başlangıcı açısından tüm taşları yerine oturttu. Mart ortasında başlayacak hareketlilik nisanın ilk haftasına kadar devam edecek. Bu tatil takvimi sektöre ciddi anlamda can suyu olacak.” dedi.

İç pazarın genellikle son dakika rezervasyon yaptığını hatırlatan Çek, altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve Antalya bölgesinin bu süreçten olumlu etkilenmesini beklediklerini ifade etti.

İRANLI TURİSTLER İÇİN SAVAŞ ENDİŞESİ

Öte yandan turizm sektöründe İran-ABD gerilimi nedeniyle bazı endişeler de konuşuluyor. Nevruz döneminde Antalya’ya yoğun olarak gelen İranlı turist sayısında düşüş yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, İran pazarının Antalya turizmi açısından önemli olduğunu belirterek her yıl yaklaşık 3 milyon İranlı turistin Türkiye’ye geldiğini hatırlattı.

Bölgede konuşulan ihtimal şu: Eğer gerilim uzun sürerse Nevruz dönemindeki turist akışı zayıflayabilir. Ama turizmciler yine de iç pazar hareketliliğinin sezon başlangıcını kurtarabileceğini düşünüyor.

Yani turizm sezonu erken başladı ama… fiyatlara bakınca herkes için tatil mümkün mü, orası ayrı mesele.