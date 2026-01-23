Türkiye genelinde çözüm aranan sahipsiz köpek problemi, Alanya’da doğanın kalbine, Toros Dağları’nın zirvesine kadar tırmandı. Şehir merkezindeki güvenlik endişesi yerini yaylalarda "doğa katliamı" korkusuna bıraktı. Kontrolsüzce çoğalan ve sürüleşerek vahşi doğaya adapte olmaya çalışan köpekler, bölgenin hassas ekolojik dengesini altüst etmeye başladı.

GEVNE YAYLASI'NDA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Alanya’nın en önemli doğal alanlarından biri olan Gevne Yaylası’nda vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kaydedilen videoda, başıboş bir köpeğin doğal yaşam alanı olan dağ tavşanını acımasızca kovaladığı ve avlamaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi. Bölge sakinleri, bu durumun münferit bir olay olmadığını, sürüleşen köpeklerin artık bölgedeki yaban hayvanları için "baş avcı" konumuna geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

200 ENDEMİK TÜR YOK OLUŞ TEHDİDİ ALTINDA

Uzmanları ve doğaseverleri endişeye sürükleyen asıl tehlike ise bölgenin biyolojik zenginliği üzerinde yoğunlaşıyor. Alanya kırsalında ve Toroslar’da bulunan yaklaşık 200 endemik bitki ve hayvan türünün, istilacı bir tür gibi davranan başıboş köpek popülasyonu yüzünden risk altında olduğu vurgulanıyor. Vatandaşlar, "Bu hayvanlar popülasyon baskısıyla doğayı talan ediyor, yakaladıkları yaban hayvanlarını boğuyorlar" diyerek yaşanan ekolojik tahribata dikkat çekti.

ANTALYA VALİLİĞİ VE MİLLİ PARKLAR'A ACİL ÇAĞRI

Sosyal medya üzerinden örgütlenen çevreciler ve bölge halkı, yaşananların bir doğa felaketine dönüşmemesi için yetkilileri göreve çağırdı. Antalya Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü mesaj yağmuruna tutan vatandaşlar, acil eylem planı talep etti. Sürdürülebilir bir yaban hayatı ve ekolojik dengenin korunması adına, yaylalardaki bu kontrolsüz yayılımın önüne geçilmesi ve rehabilitasyon süreçlerinin derhal başlatılması isteniyor.