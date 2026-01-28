Muratpaşa’da park halindeki otomobilin uzun süre çalışır halde kalması şüphe uyandırdı. Araçtaki 50 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay, sanayi esnafını ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde yol kenarında duran bir otomobilin uzun süre çalışır vaziyette olması dikkat çekti.

ŞÜPHELİ DURUM 112’YE BİLDİRİLDİ

07 SET 56 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY YERİNDE BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin Habip T. (50) olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre Habip T.’nin, sanayi sitesine yedek parça almak için geldiği, alışverişin ardından aracına bindikten kısa süre sonra hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Habip T.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.