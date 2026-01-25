Antalya–Isparta kara yolunu kullanan sürücüleri yakından ilgilendiren kazadan bir acı haber daha geldi. Burdur sınırları içinde, Kazak-1 Tüneli girişinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 2 oldu.

KAZA TÜNEL GİRİŞİNDE YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre kaza, O.D. (19) yönetimindeki otomobilin, Cemal Kurman (56) idaresindeki otomobil ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazada her iki otomobilin sürücüsüyle birlikte araçlarda bulunan Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılardan Hasret Kurman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Cemal Kurman, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Antalya–Isparta hattında sık kullanılan güzergâhlardan biri olan bölgede yaşanan kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik raporun ardından netlik kazanacak.