Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma, sabah saatlerinde gerçekleştirilen polis operasyonuyla yeni bir boyut kazandı. Emniyet güçleri, belediyenin kent genelindeki altyapı ve su hizmetlerini yürüten iki dev iştiraki olan ASAT (Antalya Su ve Atıksu İdaresi) ve ALDAŞ’a yönelik şok bir baskın gerçekleştirdi. Alanya dahil olmak üzere tüm Antalya’nın altyapı omurgasını oluşturan bu kurumlardaki hareketlilik, kamuoyunda büyük bir merak ve gerilim yarattı.

KRİTİK BİRİMLERDE 20 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin belirlediği hedeflerde aramalar yapılırken, soruşturmanın ucu belediye çalışanlarına dokundu. Edinilen ilk bilgilere göre, ASAT ve ALDAŞ bünyesinde görev yapan toplam 20 personel hakkında gözaltı kararı uygulandı. Çalışanların emniyet birimlerine götürüldüğü öğrenilirken, operasyonun gerekçesi ve kapsamının genişleyip genişlemeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Alanya’da da yoğun hizmet ağı bulunan bu kurumlarda yaşanan gelişmeler ve soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor.