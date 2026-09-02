Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebzeye ilişkin Ağustos 2026 verileri, ürün gruplarında miktar ve fiyat hareketlerinin belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koydu. Antalya Ticaret Borsası verilerine göre aylık bazda üç ana ürün grubunda da işlem miktarı gerilerken, yıllık karşılaştırmada en güçlü fiyat artışlarından biri domateste görüldü. Domates işlem miktarındaki sert düşüş, ağustos ayının öne çıkan göstergesi oldu.

DOMATESTE AYLIK İŞLEM MİKTARI YÜZDE 56,70 AZALDI

Ağustos ayında domates işlem miktar endeksi bir önceki aya göre yüzde 56,70 geriledi. Bu oran, son yedi yılın ağustos ayları karşılaştırıldığında en yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti. Domatesin yıllık işlem miktarında da yüzde 7,88 azalma yaşanırken, fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,56 yükseldi. Aylık fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,10 olarak gerçekleşti.

Temmuz verileriyle birlikte değerlendirildiğinde domatesteki miktar gerilemesinin yalnızca ağustos ayıyla sınırlı olmadığı görülüyor. Antalya Ticaret Borsası verilerinde temmuz ayında da domates işlem miktar endeksi bir önceki aya göre gerilemişti. Ağustos ayında devam eden düşüş, ürünün hale giriş miktarı ile fiyat hareketlerinin birlikte izlenmesinin önemini artırdı.

MEYVEDE AYLIK VE YILLIK TABLO AYRIŞTI

Meyve grubunda işlem miktar endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 23,42 azalırken, fiyat endeksi yüzde 16,07 yükseldi. Yıllık karşılaştırmada ise bunun tersi yönde bir görünüm oluştu. Meyve işlem miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,97 artarken fiyat endeksi yüzde 4,51 geriledi. Böylece meyvede aylık arz ve fiyat hareketleri ile yıllık eğilim birbirinden ayrıldı.

Son yedi yılın ağustos ayları dikkate alındığında meyve işlem miktarındaki aylık düşüş beşinci en büyük azalış, fiyat endeksindeki yükseliş ise altıncı en yüksek artış olarak kaydedildi. Yaş meyve ve sebze piyasalarında üretim takvimi, hasat dönemleri, ürünün hale giriş yoğunluğu, kalite ve çeşit farklılıkları ile tüketici talebi fiyat oluşumunu etkileyebildiği için tek bir aylık değişimin tek başına uzun vadeli eğilim olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

SEBZEDE MİKTAR AZALDI, AYLIK FİYAT DA GERİLEDİ

Sebze grubunda ağustos ayı işlem miktar endeksi aylık yüzde 34,78 azalırken fiyat endeksi yüzde 1,44 geriledi. Son yedi yılın ağustos ayları karşılaştırmasında miktardaki düşüş üçüncü en büyük azalış, fiyat endeksindeki gerileme ise dördüncü en büyük düşüş olarak belirlendi. Yıllık veriler ise farklı bir tablo ortaya koydu; sebze miktar endeksi yüzde 9,93, fiyat endeksi ise yüzde 61,66 yükseldi.

HAL ENDEKSLERİ NE ANLATIYOR?

Hal endeksleri, Antalya hallerinde işlem gören ürünlerin miktar ve fiyatlarındaki değişimi dönemler arasında karşılaştırmaya imkan veren göstergeler olarak kullanılıyor. Bu nedenle endekslerdeki yükseliş veya düşüş doğrudan tek bir ürünün perakende satış fiyatı şeklinde okunmamalı. Toptancı halindeki işlem hacmi ve fiyat hareketleri; üreticiden tüketiciye uzanan zincirde arz koşullarını izlemek açısından önemli bir gösterge oluştururken, tüketicinin karşılaştığı nihai fiyatlara nakliye, işçilik, depolama, fire ve satış zincirindeki diğer maliyetler de yansıyabiliyor.

ANTALYA YAŞ SEBZE VE MEYVE PİYASASINDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Antalya'nın iklim koşulları ve örtü altı üretim kapasitesi, kenti Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim ve ticaretinde önemli merkezlerden biri haline getiriyor. Bu nedenle Antalya hallerindeki hareketlilik yalnızca yerel üretici ve tüccarlar açısından değil, farklı kentlere yapılan ürün sevkiyatı ve genel piyasa eğilimlerinin takibi açısından da önem taşıyor. Özellikle domates gibi yoğun üretimi ve ticareti yapılan ürünlerde hale giren miktardaki değişimler yakından izleniyor.

FİYAT HAREKETLERİNDE MİKTAR TEK BAŞINA BELİRLEYİCİ DEĞİL

Ağustos verileri, işlem miktarı ile fiyat arasında her ürün grubunda aynı ilişkinin oluşmadığını da gösterdi. Domateste yıllık miktar azalırken fiyat güçlü biçimde yükseldi; meyvede miktar artarken fiyat geriledi. Sebzede ise hem yıllık miktar hem fiyat endeksi yükseldi. Bu tablo, fiyatların değerlendirilmesinde yalnızca hale giren ürün miktarının değil; mevsimsellik, ürün çeşidi, kalite, üretim ve lojistik maliyetleri ile talep koşullarının da birlikte ele alınması gerektiğine işaret ediyor.

PİYASANIN SEYRİ İÇİN YENİ VERİLER İZLENECEK

Son yedi yıllık ağustos verileriyle yapılan karşılaştırmada domates satış miktarı ortalamanın altında kalırken, meyve ve sebze satış miktarları genel olarak ortalama seviyelerde seyretti. Önümüzdeki dönemde hale giren ürün miktarlarının yeniden yükselip yükselmeyeceği ve yıllık bazda yüksek artış gösteren domates ile sebze fiyat endekslerinin nasıl bir seyir izleyeceği önem taşıyacak. Üretici, tüccar ve tüketici açısından piyasanın yönünü değerlendirebilmek için aylık verilerin hasat takvimi, üretim koşulları ve sonraki dönem endeksleriyle birlikte takip edilmesi gerekiyor.