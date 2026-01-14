Antalya-Alanya yolu üzerinde seyreden binlerce sürücüyü yakından ilgilendiren bir çalışma devam ediyor. Karayolları ekipleri, Kocayatak Kavşağı’nda yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KOCA YATAK KAVŞAĞI’NDA TRAFİK KONTROLLÜ

Edinilen bilgilere göre, Antalya-Alanya yolunun 0 ile 2’nci kilometreleri arasında yer alan Kocayatak Kavşağı’nda yol yapım çalışmaları 5 Ocak’tan bu yana sürüyor. Çalışmalar nedeniyle güzergâhta trafik zaman zaman yavaşlıyor.

Bölgede ulaşım, Karayolları ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü geçiş şeklinde sağlanıyor. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu noktayı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması gerektiğini vurguluyor.

SADECE ANTALYA-ALANYA DEĞİL, TÜRKİYE GENELİNDE ÇALIŞMALAR VAR

Öte yandan Karayolları tarafından yayımlanan 14 Ocak 2026 tarihli Yol Durum Bülteni’nde, Türkiye genelinde devam eden diğer yol çalışmaları da paylaşıldı.

Buna göre; bazı otoyol ve devlet yollarında bakım, onarım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücüler kontrollü geçişlere yönlendiriliyor. Yetkililer, uzun yola çıkacak vatandaşların güzergâh bilgilerini önceden kontrol etmelerini öneriyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI: ACELE ETMEYİN

Yetkililerden yapılan uyarılarda, yol çalışmalarının sürdüğü bölgelerde hız yapılmaması, şerit daralmalarına dikkat edilmesi ve ani manevralardan kaçınılması istendi. Özellikle Antalya-Alanya hattında seyahat edecek sürücüler için Kocayatak Kavşağı’nın bir süre daha gündemde kalacağı belirtiliyor.

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durum Bülteni