2021 yılında kapılarını açan Sağlık Merkezi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, ücretsiz muayene ve tedavi hizmetleriyle Antalyalıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

2025 YILINDA 28 BİN İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Belediye tarafından yapılan açıklamada, özellikle ekonomik olarak dezavantajlı vatandaşların diş sağlığı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıran uygulamanın 2025 yılında da büyük başarıya ulaştığı belirtildi. Yıl boyunca polikliniğe başvuran 7 bin 100 hastaya, toplamda 28 bin tıbbi işlem uygulandı. Uzman diş hekimleri tarafından yürütülen hizmetler kapsamında; muayene, diş çekimi, dolgu ve diş temizliği gibi pek çok tedavi ücretsiz olarak sunuldu.