Endonezya'nın Sulawesi adasında yerel saatle 11.27 sularında 6.7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Orta Sulawesi eyaletinin başkenti olan Palu'nun 46 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

Endonezya meteoroloji ve afet yönetimi kurumlarının aktardığına göre, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmadı. Bölgeden gelen ilk resmi değerlendirmeler, olayda şimdilik can kaybı veya ciddi bir yapısal hasar yaşanmadığına işaret ediyor.

BÖLGEDE GEÇMİŞTE NE OLMUŞTU?

Palu kenti, sismik hareketliliğin oldukça yüksek olduğu bir bölgede konumlanıyor. Aynı bölgede 2018 yılında meydana gelen yıkıcı deprem ve hemen ardından kıyıları vuran tsunami felaketi, 4 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Pasifik Ateş Çemberi kuşağında yer alan ülkede yaşanan bu son sarsıntı, geçmişteki acı tecrübeler nedeniyle sismoloji uzmanları ve yerel otoriteler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.