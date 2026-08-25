Alanya Belediyesi, çocuklara yönelik hizmet sunan birimlerde görev yapan personelin mesleki bilgi birikimini geliştirmek ve çocuk hakları konusunda farkındalığı güçlendirmek amacıyla kurum içi eğitim programı gerçekleştirdi. Çocukların güvenliği, kişisel verilerinin korunması ve sağlıklı iletişim yöntemlerinin merkeze alındığı programda, belediye hizmetlerinde çocuklarla doğrudan temas eden personelin karşılaşabileceği konular ele alındı.

ÇOCUK HİZMETLERİNDE KVKK FARKINDALIĞI

Program kapsamında Avukat ve Arabulucu Gamze Özçelik Karabacak tarafından personele "Çocuk Hizmetlerinde KVKK Farkındalık Eğitimi" verildi. Eğitimle, çocuklara ilişkin kişisel verilerin korunması konusunda çalışanların bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri kabul edilirken, verilerin elde edilmesinden kaydedilmesine, saklanmasından aktarılmasına kadar pek çok işlem mevzuat kapsamında değerlendiriliyor.

Çocuklara yönelik belediye hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, yalnızca kayıt altına alınan kimlik bilgileriyle sınırlı olmayan geniş bir alanı kapsıyor. Çocukların fotoğraf ve görüntüleri ile hizmet sırasında elde edilebilecek diğer kişisel bilgilerin hangi amaçla toplandığı, kimlerin erişimine açık olduğu, ne kadar süre saklandığı ve hangi koşullarda paylaşılabileceği veri güvenliği açısından önem taşıyor. KVKK'nın temel ilkeleri de kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde işlenmesini öngörüyor.

ÇOCUK DOSTU İLETİŞİM YÖNTEMLERİ ELE ALINDI

Eğitim programının bir diğer bölümünde Prof. Dr. Münevver Can Yaşar, "Çocuk Dostu Yaklaşım ve İletişim Eğitimi" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Çocuklarla iletişimde yaş ve gelişim özelliklerinin dikkate alınması, çocuğun kendisini ifade edebilmesine alan açılması ve hak temelli bir yaklaşım benimsenmesi, çocuk odaklı hizmetlerin temel unsurları arasında bulunuyor. UNICEF'in çocuklarla iletişime ilişkin çalışmalarında da iletişim süreçlerinin insan ve çocuk hakları ilkelerine uygun yürütülmesi ve çocuğun bütüncül biçimde sürece dahil edilmesi üzerinde duruluyor.

DİJİTAL MAHREMİYETİN ÖNEMİ ARTIYOR

Çocuklara sunulan hizmetlerin dijital sistemlerle daha fazla iç içe geçmesi, kişisel verilerin korunmasını da hizmet kalitesinin önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik çalışmalarında dijital mahremiyet ve çevrim içi güvenliğe özellikle öne çıkıyor. Kurumun yaklaşımında çocukların yüksek yararının gözetilmesi, dijital ortamlarda ortaya çıkabilecek risklere karşı koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi ve veri işleme süreçlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi öne çıkıyor.

PERSONEL EĞİTİMLERİ HİZMET KALİTESİNİ DESTEKLİYOR

Belediyelerde çocuklara yönelik eğitim, sosyal destek ve benzeri hizmetlerin farklı meslek gruplarından çalışanlar tarafından yürütülmesi, ortak bir çocuk güvenliği ve iletişim anlayışının oluşturulmasını önemli hale getiriyor. Bu nedenle hizmet içi eğitimler; mevzuat bilgisinin güncel tutulmasının yanı sıra personelin günlük uygulamalarda karşılaşabileceği durumlara karşı ortak yaklaşım geliştirmesine de katkı sağlıyor. Çocukla iletişim kurulurken mahremiyetin korunması, gerekli olmayan verilerin toplanmaması ve elde edilen bilgilerin yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanılması bu yaklaşımın önemli parçaları arasında yer alıyor.

ALANYA BELEDİYESİ'NDE ÇOCUK ODAKLI EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Alanya Belediyesi daha önce de çocuklara yönelik hizmetlerde görev alan personele yönelik mesleki gelişim programları düzenlemişti. Belediye bünyesindeki Çocuk Akademilerinde görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerde çocuklarla sağlıklı iletişim, güven ve bağ kurma ile eğitim programlarının hazırlanması gibi konular ele alınmıştı. Son programla birlikte çocuk odaklı hizmetlerde iletişimin yanı sıra kişisel verilerin korunması ve hukuki farkındalık da eğitim çalışmalarının önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.

ÇOCUKLARIN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ

Çocuklarla çalışan kurumlarda hak temelli hizmet anlayışı; yalnızca mevzuata uygunluğu değil, çocuğun güvenliğinin, mahremiyetinin ve kendisini rahat biçimde ifade edebilmesinin gözetilmesini de gerektiriyor. Personelin bu konularda düzenli olarak bilgilendirilmesi, kurumsal uygulamaların güncel hukuki ve mesleki standartlarla uyumlu yürütülmesine katkı sağlıyor. Alanya Belediyesi yetkilileri de çocukların haklarını ve güvenliğini temel alan hizmet anlayışını güçlendirmeye yönelik mesleki gelişim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.