Gerçekleştirilen temaslar kapsamında, Gazipaşa İlçe Başkanı Kerim Gürcan tarafından hazırlanan Gazipaşa İlçe Teşkilatı kuruluş listesi, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun onayına sunuldu. Genel Merkezde yapılan değerlendirmelerin ardından kuruluş listesi onaylanarak resmiyet kazandı.

Antalya teşkilatı adına yapılan açıklamada, parti yapılanmasının sahada güçlü bir şekilde ilerlediği vurgulanırken, il ve ilçe teşkilatlarının koordineli çalışmalarıyla Anahtar Parti’nin Antalya genelinde etkin bir teşkilat yapısına kavuştuğu ifade edildi.

Ziyaretin, Antalya ve ilçelerinde yürütülecek siyasi çalışmalar açısından önemli bir adım olduğu belirtilirken, Gazipaşa İlçe Teşkilatı’nın da kısa süre içerisinde sahadaki faaliyetlerine hız vereceği kaydedildi.