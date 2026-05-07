Alanya’da güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan saha araştırmaları, kimlik kontrolleri ve istihbari çalışmalar sonucunda uzun süredir arandığı öğrenilen S.Ö. (40) isimli firari hükümlünün İncekum Mahallesi’nde bir otelde kaldığı tespit edildi.

JANDARMA EKİPLERİ OTELDE OPERASYON DÜZENLEDİ

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Otelde yapılan kontrolde firari hükümlü gözaltına alındı. Şahsın yapılan kimlik sorgusunda, “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Operasyonun ardından güvenlik önlemleri altında İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürülen hükümlü hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari hükümlü daha sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Özellikle son dönemde Alanya ve çevresinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamaların artırıldığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin ilçe genelinde denetim ve operasyonlarına devam ettiği belirtildi. Mehmet AL