Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirim kampanyalarına yönelik denetimleri kapsamında İstanbul Kadıköy'deki bir işletmeye yaptırım uyguladı. Bakanlık açıklamasına göre, bir halı mağazasının vitrininde bir yılı aşkın süredir "Kapatıyoruz. Zararına" ilanının asılı olduğu tespit edildi.

İşletmenin ticari faaliyetini sonlandıracağı yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim yarattığı belirlendi. Kurul, bu durumu tüketicilerin ekonomik kararlarını manipüle eden haksız bir ticari uygulama olarak nitelendirdi.

CEZA VE REKLAMI DURDURMA KARARI

Yapılan incelemelerin ardından, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 62'nci maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri ihlal edildiği gerekçesiyle mağazaya idari yaptırım uygulandı. Ayrıca söz konusu yanıltıcı ilanın vitrinden derhal kaldırılmasına hükmedildi.

TÜKETİCİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Sürekli hale gelen "kapatıyoruz" veya "zararına satış" ilanları, müşteride sahte bir aciliyet duygusu yaratarak planlanmamış harcamalara yol açabiliyor. Mevzuata göre, bir işletmenin tasfiye veya kapanış indirimini makul bir sürenin ötesine taşıması doğrudan tüketiciyi aldatmaya yönelik haksız ticari uygulama sayılıyor.