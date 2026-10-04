4 Ekim Pazar günü gram altın 6.541,91 TL alış ve 6.542,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Gram altının fiyatında küresel piyasalardaki ons altın hareketleri ile dolar/TL kurundaki değişimler etkili olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların hem yatırım hem de takı amacıyla yakından takip ettiği çeyrek altında alış fiyatı 10.458,27 TL, satış fiyatı ise 10.688,52 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın ise 20.851,17 TL’den alınırken 21.377,03 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN 43 BİN TL'Yİ AŞTI

Tam altının alış fiyatı 42.400,19 TL olurken, satış fiyatı 43.268,37 TL seviyesine çıktı.

Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 43.965 TL, satış fiyatı 44.619 TL olarak kaydedildi.

ONS ALTIN 4 BİN 142 DOLAR SEVİYESİNDE

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilen ons altın 4 bin 142 dolar civarında seyrediyor.

Ons altında alış fiyatı 4.141,89 dolar, satış fiyatı ise 4.142,40 dolar seviyesinde bulunuyor.

4 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 6.541,91 TL alış, 6.542,72 TL satış; çeyrek altın 10.458,27 TL alış, 10.688,52 TL satış; yarım altın 20.851,17 TL alış, 21.377,03 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Tam altın 42.400,19 TL alış ve 43.268,37 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını 43.965 TL alış ve 44.619 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Hafta sonunun ardından piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte ons altın ve döviz kurundaki hareketlerin yurt içindeki altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.