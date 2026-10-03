Gazipaşa'da 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan halde ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YANGIN HAVUZUNUN YANINDA BULUNDU

Anadolu Ajansı’nın 3 Ekim 2026 tarihli haberine göre olay, İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

GENCE AİT MOTOSİKLET BULUNDU

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında olay yerinin yakınında Bayır’a ait motosiklet bulundu. Olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumlu kişi ya da kişilerin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İnternette yapılan güncel taramada Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün kamuya açık sayfasında olaya ilişkin özel bir duyuruya rastlanmadı. Kullanıma sunulan Emniyet Müdürlüğü metni de olayla ilgili açıklama değil, kurumun internet sitesindeki gizlilik ve çerez politikası ile güncel duyuru başlıklarından oluşuyor. Bu nedenle olayın ayrıntıları jandarma soruşturmasına ilişkin doğrulanabilen haber akışıyla sınırlı tutuldu.