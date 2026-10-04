Ege Denizi’nde 4 Ekim sabahı saat 03.48’de deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,4, derinliğini ise 6,73 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1, derinliğini 6,1 kilometre olarak duyurdu.

Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Ege ve Batı Anadolu’daki sismik hareketliliğe dikkat çekti.

“UŞAK DEPREM TÜMÖRÜ BÜYÜMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?”

Bektaş, Girit açıklarındaki depremin yanı sıra Eşme-Pamukkale-Denizli hattındaki sismik hareketliliğin de devam ettiğini belirtti.

“Uşak deprem tümörü büyümeye mi çalışıyor?” ifadelerini kullanan Bektaş, 1970 Gediz depreminden 2026 yılına kadar geçen süreçte Uşak Fay Bloğu’nun farklı kenarlarında meydana gelen 6 büyük depreme dikkat çekti.

UŞAK, DENİZLİ VE AFYON'U İŞARET ETTİ

Bölgedeki tektonik yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Girit Bindirme Kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki transfer zonlarının deformasyonu farklı yönlere taşıyabileceğini ifade etti.

Bektaş, söz konusu deformasyonun Uşak, Denizli ve Afyon yönüne taşınıyor olabileceğini belirterek bölgedeki sismik hareketlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“TEK TEK DEPREMLERDEN ÇOK SİSMİSİTE ÖNEMLİ”

Bektaş, tek bir depreme odaklanmak yerine depremlerin zaman ve mekân içerisindeki dağılımının takip edilmesinin daha önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle Simav Fayı’ndan güneye, Denizli yönüne doğru sismisitenin yeniden dağılımına dikkat çeken Bektaş, Ege ve Batı Anadolu’daki fay sistemlerinde yaşanan hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtti.

Uzmanların sismik hareketliliğe ilişkin bu tür değerlendirmeleri, Uşak, Denizli veya Afyon’da kesin olarak deprem meydana geleceği anlamına gelmiyor. Günümüzde bir depremin kesin zamanı, yeri ve büyüklüğünün önceden belirlenmesi mümkün değil.