Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda başladı. Mevcut başkan Serdal Adalı’nın tek aday olarak katıldığı kongrede 39 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'YE KADAR SÜRECEK

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulun divan başkanlığına Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Av. Özkan Burak Özmen seçildi.

Toplam 39 bin 500 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongrede oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar devam edecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

ADALI: BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ

Kongre üyelerine hitap eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı. Adalı, Beşiktaş için daha büyük hedeflere yürüyecekleri yeni bir dönemi başlatmak amacıyla toplandıklarını belirterek, üyelerin kendilerine gösterdiği güveni boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

Adalı, “Beşiktaş’ı layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

DİKİLİTAŞ PROJESİNDEN GELECEK GELİR İÇİN YENİ PLAN

Kulübün gelir kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalı, Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir olarak kalmayacağını ifade etti. Projeden elde edilecek gelirin bir bölümüyle yeni bir arsa alarak gayrimenkul projelerine devam etmeyi planladıklarını belirten Adalı, yeni sponsorluk anlaşmaları üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

Takımın lig ve Avrupa’daki performansıyla müsabaka gelirlerinin yükselmesini beklediklerini dile getiren Adalı, yeni yayın ihalesinden de daha yüksek gelir hedeflediklerini kaydetti.

BASKETBOL TAKIMINA SPONSOR AÇIKLAMASI

Beşiktaş basketbol takımının sponsorluğu konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Adalı, sürecin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade etti. Adalı, yapılacak anlaşmayla hem formaya hem de kulüp bütçesine katkı sağlanacağını söyledi.

Forma sırt sponsoruyla ilgili sürece de değinen Adalı, konunun yargıda olduğunu ve ilgili şirketin TMSF’ye devredildiğini belirterek yeni yönetimle görüşmeler yapacaklarını aktardı.

“FUTBOLCU GÖNDERME DEVRİ SONA ERDİ”

Transfer politikası hakkındaki eleştiri ve endişelere de yanıt veren Adalı, kadroya dahil edilen oyuncuların Beşiktaş’ı hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu savundu.

Adalı, yolların ayrılacağı futbolculardan zarar etmek yerine gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Beşiktaş’ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi” dedi.

Rakiplerinin birkaç futbolcu için yaptığı harcamalarla Beşiktaş’ın takım kurduğunu ifade eden Adalı, kulübün transfer konusunda iyi bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

STADIN KAPASİTESİ 46 BİNE ÇIKACAK

Kartal Yuvası mağazalarında iyileştirme ve gelir artırma çalışmalarının devam edeceğini açıklayan Adalı, statla ilgili önemli bir hedefi de paylaştı.

Adalı, Beşiktaş’ın stadındaki tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bine çıkarılacağını açıkladı.

Konuşmasının sonunda genel kurul üyelerine teşekkür eden Adalı, “Beşiktaş’ın güzel günlere ulaşması için var gücümüzle çalışıp bu güvenin, bu teveccühün karşılığını vereceğiz. Yeni dönemimiz büyük Beşiktaş’ımıza hayırlı olsun. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, aslolan Beşiktaş’tır” ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Serdal Adalı’nın yeni yönetim kurulu listesinde asıl üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre olarak yer aldı.

Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin’den oluştu.