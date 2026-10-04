Olay, Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, biri bebek arabasıyla mağazaya gelen Romanya uyruklu 2 kadın, iş yerinin önündeki ürünleri incelemeye başladı.

Kadınlardan biri tezgahta bulunan bir eşofmanı alarak yürümeye başladı. Ardından, içerisinde 3-4 yaşlarında bir çocuğun bulunduğu bebek arabasıyla yanına gelen diğer kadının yardımıyla eşofman bebek arabasına gizlendi. İki kadın daha sonra ürünün ücretini ödemeden mağazadan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE FARK ETTİ

İşletme sahibi Ali Önder Şit, eşofmanların bulunduğu bölümde eksiklik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde eşofmanın alındığını gören Şit, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu’na giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 kadının çocuk bulunan bebek arabasıyla mağazaya geldiği ve eşofmanın bebek arabasına gizlenerek iş yerinden çıkarıldığı belirlendi.

OTEL BİLEKLİKLERİ ELE VERDİ

Jandarma ekiplerinin görüntüler üzerinde yaptığı incelemede şüphelilerin kollarındaki otel bileklikleri dikkat çekti. Bilekliklerden yola çıkan ekipler, kadınların tatil yaptıkları oteli tespit etti.

Romanya uyruklu C.D. ve N.M.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği çalışma sonucu konakladıkları otelde yakalandı. Çalındığı belirtilen eşofmanın da şüphelilerle birlikte ele geçirildiği bildirildi.

“GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE GÖRDÜM”

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, işletme sahibi Ali Önder Şit yaşananları anlattı. Şit, müşterilerin bulunduğu bir sırada eşofmanların olduğu bölümde eksiklik fark ettiğini belirterek, güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde hırsızlığı gördüğünü söyledi.

Görüntülerle birlikte jandarmaya giderek şikayetçi olduğunu ifade eden Şit, ekiplerin şüphelileri kısa sürede tespit ederek kaldıkları otelde yakaladığını belirtti.