Alanya’da sokakta yaşayan yavru bir kedinin tekmelenerek ağır yaralandığı, ardından götürüldüğü özel veteriner kliniğinde uyutulduğu bildirildi. Olayın ardından kedinin tedavi süreci ile ötanazi kararının hangi tıbbi bulgulara dayanılarak verildiği tartışma konusu oldu.

Saldırıda özellikle yüz bölgesinden yaralanan kedinin özel kliniğe götürülmesinin ardından diyafram yırtığı bulunduğu gerekçesiyle uyutulmasına karar verildi. Haberde, kedinin hangi yöntem kullanılarak uyutulduğuna ilişkin kesin bilgi bulunmadığı belirtildi.

SAĞLAMER SÜRECİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Alanya Belediyesi Barınak Gönüllüsü Hasan Sağlamer, kedinin tedavi edilmesi yerine uyutulmasına tepki gösterdi. Sağlamer, hayvanseverlere konunun takipçisi olmaları çağrısında bulunurken uygulanan yöntemin de açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kaynak haberde olayla ilgili adli mercilere başvurular yapıldığı ve şikayetlerin takipsizlikle sonuçlandığı bilgisi yer aldı. Ancak takipsizlik kararının gerekçesine veya dosyaya ilişkin resmi bir belge kamuoyuna yansımadığı için kararın ayrıntıları henüz doğrulanabilmiş değil.

MEVZUAT ÖTANAZİ İÇİN AÇIK USUL BELİRLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının 13 Aralık 2024 tarihli Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, ötanazinin yalnızca kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler doğrultusunda uygulanmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ötanazi işleminin en az acı veren ilaçlarla, veteriner hekimin uygun gördüğü yöntemle ve anestezi dozu verilerek yapılması gerekiyor. Yönetmeliğin 26’ncı maddesi ise dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen zehirli maddeler dahil bazı yöntemleri açıkça yasaklıyor.

Bu nedenle Alanya’daki olayda kedinin klinik bulguları, ötanazi kararını veren veteriner hekimin değerlendirmesi ve işlemin hangi yöntemle gerçekleştirildiğine ilişkin kayıtlar, tartışmanın açıklığa kavuşması açısından belirleyici olacak. Özel kliniğin olayla ilgili kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir açıklamasına ise ulaşılamadı.