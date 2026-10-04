Antalya’nın Serik ilçesinde geçmiş dönem belediye başkanlarından İsmail İltar hayatını kaybetti. Yaklaşık 28 gündür Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İltar’ın, 3 Ekim’de beyin damarına pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSMAİL İLTAR BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

İltar’ın cenazesinin 4 Ekim Pazar günü öğle namazının ardından Üründü yolu üzerindeki İsmail İltar Çiftliği’nden alınarak Üründü Merkez Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Taziyelerin ise çiftlik evinde kabul edileceği aktarıldı.

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

İsmail İltar, Serik’in yerel yönetim tarihinde görev yapan belediye başkanları arasında yer alıyordu. Demirören Haber Ajansı’nın 2024 yılında yayımladığı Serik belediye başkanları kronolojisine göre İltar, 1972-1974 döneminde belediye başkanlığı yaptı. Bu bilgi, İltar’ın görev dönemi konusunda güncel ölüm haberlerindeki farklı tarih aktarımlarını da netleştiriyor.

YAĞLI GÜREŞTE DE TANINAN BİR İSİMDİ

İltar yalnızca yerel yönetimdeki göreviyle değil, güreş geçmişiyle de Serik’te tanınan isimler arasındaydı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından yayımlanan ve Serik Yörüklerinde güreş kültürünü ele alan akademik çalışmada, İsmail İltar ile kardeşi Mustafa İltar ilçenin yetiştirdiği eski güreşçiler arasında gösteriliyor.