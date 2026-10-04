Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Gazipaşa seferini yapan TK2596 sefer sayılı uçak, 3 Ekim'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı çevresindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle varış meydanına iniş yapamayarak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇUŞU TC-JHT TESCİLLİ BOEING 737-800 YAPIYORDU

Uçuş kayıtlarında TK2596 seferinde TC-JHT tescilli uçağın görevlendirildiği görülüyor. TC-JHT'nin Türk Hava Yolları filosundaki Boeing 737-800 tipi uçak olduğu bilgisi de uçuş takip kayıtlarında yer alıyor.

Akdeniz Gerçek'in aktardığı bilgilere göre kokpit ekibi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yaklaşma sırasında hava koşulları nedeniyle inişi tamamlamadı. Uçak bunun üzerine Antalya Havalimanı'na yönlendirildi ve inişini burada gerçekleştirdi.

METEOROLOJİ ANTALYA'NIN DOĞUSUNU UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 3 Ekim 2026 tarihli tahmininde bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirilmişti. Aynı tahminde yağışların öğleden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilmişti.

MGM'nin 3 Ekim akşamı yayımlanan ve 4 Ekim saat 18.00'e kadar olan dönemi kapsayan tahmininde ise Alanya için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldü. Yağış sırasında rüzgarın yer yer kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

SEFERİN DEVAMINA İLİŞKİN AYRINTI AÇIKLANMADI

Kaynak haberde uçağın Antalya Havalimanı'na inişinin ardından yolcuların Gazipaşa'ya ulaştırılmasına ilişkin sürecin hava şartlarına göre planlanacağı belirtildi. Haber yayına hazırlanırken THY tarafından yolcuların sonraki ulaşımına ilişkin kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir açıklama bulunmuyordu.