Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İzmir'de ilk kez ticari taksi olarak yollara çıktı. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı'nda hizmet vermeye başlayan araç, hem vatandaşlardan ilgi gördü hem de taksi esnafının yerli araç talebini yeniden gündeme taşıdı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 bin ticari taksi bulunuyor. Özkan, yerli otomobilin taksi sektöründe yaygınlaşması için devletten Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti talep ettiklerini bildirdi.

HASTANE DURAĞINDA HİZMET VERECEK

İlk Togg taksinin özellikle bir çocuk hastanesi durağında faaliyete geçmesinin anlamlı olduğunu belirten Özkan, çocukların yerli teknolojiyi yakından tanımasının önemine dikkat çekti. Yeni aracın diğer taksicilere de örnek olması beklenirken, yüksek araç yenileme maliyetlerinin ancak vergi destekleriyle aşılabileceği ifade edildi.

150 BİN TAKSİ TOGG İÇİN NASIL BİR VİTRİN OLABİLİR?

Türkiye'deki 150 bin taksinin Togg'a dönüşmesi, sadece esnafın maliyetlerini düşürmekle kalmayıp uluslararası bir tanıtım ağı oluşturma potansiyeli taşıyor. Havalimanı ve limanlardan ülkeye giriş yapan turistlerin yerli otomobille seyahat etmesi, Togg'un küresel bilinirliğine doğrudan katkı sağlayacak pratik bir strateji olarak değerlendiriliyor.