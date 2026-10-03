Çılgın Sayısal Loto’nun 3 Ekim 2026 Cumartesi çekilişi saat 21.30’da gerçekleştirildi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 736 milyon 366 bin 705 lira 86 kuruşluk büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

BÜYÜK İKRAMİYE YİNE DEVRETTİ

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye önceki çekilişten de devretmişti. 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişte kazanan sayılar 21, 24, 35, 36, 43 ve 80 olmuş, 6 bilen çıkmamıştı. 3 Ekim çekilişiyle birlikte devreden büyük ikramiye 736 milyon TL’yi aştı.

Büyük ikramiyedeki yükseliş son haftalarda devam etti. 23 Eylül çekilişinde büyük ikramiye 697 milyon 300 bin 190 TL seviyesindeyken, 26 Eylül’de 6 bilen çıkmaması üzerine 710 milyon 436 bin 186,95 TL bir sonraki çekilişe aktarılmıştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçerek bir kolon oluşturuyor. İkramiye kategorileri bilinen sayı adedine göre belirleniyor. Oyunda isteğe bağlı Süper Star seçeneği de bulunuyor.

Çekilişler pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30’da gerçekleştiriliyor. Kupon sahiplerinin ikramiye durumunu kontrol ederken Milli Piyango Online tarafından yayımlanan resmî çekiliş sonuçlarını esas alması gerekiyor.

SON ÇEKİLİŞLERDE HANGİ SAYILAR ÇIKTI?

23 Eylül 2026 çekilişinde 10, 37, 54, 69, 82 ve 89; 26 Eylül çekilişinde ise 35, 42, 44, 64, 70 ve 87 numaraları çıkmıştı. 30 Eylül’de kazanan altı numara 21, 24, 35, 36, 43 ve 80 olarak kayıtlara geçti.

Şans oyunlarına katılım 18 yaş ve üzerindeki kişilerle sınırlı. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online’ın resmî sonuç sorgulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor.