Ekim ayının ilk günlerinde serinleyen havayla birlikte Alanya’da yağışlı hava etkisini gösterecek. Gün içerisinde yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi beklenirken, vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte sıcaklıkların gün içinde yaklaşık 18-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Akdeniz Bölgesi de 4 Ekim Pazar günü yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.

Alanya’da özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların gün içerisindeki hava değişimlerini takip etmeleri ve sağanak ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜREBİLİR

Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre Akdeniz’in bazı kesimlerinde önümüzdeki günlerde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Bu nedenle güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.