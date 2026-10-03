Tasfiyeye alınan yatırım fonlarında parası kalan yüz binlerce yatırımcının beklediği ödeme takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgilerine göre, yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 355 bin kişiye toplam 150 milyar TL ödeme yapılması için hazırlıklar sürüyor.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2 Ekim'de gerçekleştirdiği ikinci toplantıda, ödeme planı ve ikincil düzenlemeler detaylı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, ödemeler için gerekli kaynağın hazır olduğu yetkililerce teyit edildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yatırımcılara yönelik ana para ödemelerinin ekim ayı içerisinde başlatılması hedefleniyor. Sürecin hızlanması için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile banka kayıtlarının eşleştirilme işlemleri devam ediyor. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ödeme takviminin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Küçük yatırımcıların mağduriyetini azaltmak amacıyla, bekleme süresinde oluşan enflasyon kaybının da telafi edilmesi planlanıyor. MKK kayıtlarındaki net yatırım tutarı SPK kararları doğrultusunda kesinleştirildikten sonra, ana paranın üzerine geçen sürenin enflasyon farkı eklenecek. Örneğin 100 bin TL yatırımı bulunan bir kişiye yapılacak ödemede bu farkın dikkate alınmasıyla, küçük yatırımcının alım gücünün enflasyon karşısında korunması hedefleniyor.