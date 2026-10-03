Antalya siyasetinde son dönemde peş peşe yaşanan parti değişikliklerinin ardından bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir hakkında bir kulis iddiası gündeme geldi. Gazeteci Mustafa Yavuz, TGRT Haber’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında Özdemir’in AK Parti ile temas halinde olduğunu öne sürdü.

Yavuz, Antalya’daki ve AK Parti içerisindeki kaynaklarıyla görüştüğünü belirterek Büşra Özdemir’in AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirdiği yönünde bilgi aldığını ifade etti. Ancak 3 Ekim 2026 itibarıyla Özdemir’den veya AK Parti’den bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu bilgi, doğrulanmış bir parti değişikliği değil siyasi kulis iddiası niteliğinde.

ÖZDEMİR BÜYÜKŞEHİR'DEKİ GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin güncel resmi açıklamalarında Büşra Özdemir, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili” sıfatıyla yer almaya devam ediyor. Özdemir, 29 Eylül’de belediyenin öz kaynaklarıyla alınan yeni araçların tanıtımında da başkan vekili olarak kamuoyunun karşısına çıktı. Belediyenin bu açıklamasında herhangi bir siyasi parti değişikliğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

ANTALYA'DA ÜÇ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Kulis iddiasının dikkat çekmesinde Antalya’da daha önce yaşanan parti değişiklikleri etkili oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul daha sonraki süreçte AK Parti’ye katıldı. AK Parti’nin güncel Antalya teşkilat sayfasında Yıldırım ve Kumbul, partinin ilçe belediye başkanları arasında gösteriliyor.

Son olarak Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de 29 Eylül 2026’da Ankara’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet taktığı Öztürk ile birlikte, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçilip daha sonra AK Parti’ye geçen Antalya’daki ilçe belediye başkanı sayısı üçe yükseldi.

GÖZLER BÜŞRA ÖZDEMİR'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimini doğrudan ilgilendiren iddia konusunda şu ana kadar kamuoyuna yansıyan resmi bir karar veya üyelik değişikliği bulunmuyor. Dolayısıyla Büşra Özdemir’in siyasi konumunda değişiklik yaşandığı yönünde kesin bir ifade kullanmak için resmi doğrulama gerekiyor. İddianın açıklığa kavuşması açısından Özdemir’in ve ilgili siyasi parti yetkililerinin yapacağı açıklamalar belirleyici olacak.